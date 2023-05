«Tu non hai capito che, quando Aurelio De Laurentiis manda qualcuno a fare in culo, si realizza»

Sul CorSera Aldo Cazzullo regala un fantastico aneddoto. Il padre del presidente del Napoli, Luigi De Laurentiis, parla del figlio ad un regista

“Una volta un regista chiese a suo padre: «Ma perché Aurelio è sempre incazzato, sgradevole, duro?». Luigi De

Laurentiis rispose: «Tu non hai capito che, quando Aurelio manda qualcuno a fare in culo, si realizza»”.

Nella pagina dedicata alla vittoria dello scudetto del Napoli dal Corriere della Sera, a firma di Aldo Cazzullo, un aneddoto meraviglioso sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La pagina del CorSera è praticamente dedicata a lui. Cazzullo scrive:

“Vincere uno scudetto a Napoli non è da tutti. Tanto più se lo si vince non con ma nonostante Napoli (dire contro Napoli sarebbe troppo): sia quella degli ultrà sia quella dei Vip che chiedono i biglietti omaggio”.

Cazzullo ricorda che il Napoli campione di Italia “è nato nell’aperta ostilità della tifoseria” che l’estate scorsa contestava il mercato dopo l’addio di Insigne, Koulibaly e Mertens ed era convinta che la squadra avrebbe lottato per la zona Conference. E invece ha vinto uno scudetto.

Cazzullo scrive:

“Tutta l’ascesa di De Laurentiis, del resto, è avvenuta senza assecondare mai la pressione della piazza; fin da quando i tifosi premevano per l’acquisto di Fabio Cannavaro, e lui non solo non lo prese ma si privò pure del fratello Paolo, reo dell’errore che era costato l’eliminazione in Champions con il Chelsea”.

E poi c’è la

“tolleranza zero con i violenti che entravano mostrando la pistola anziché il biglietto. Dal canto suo, il pm Melillo incriminò dodici picchiatori di un gruppo dal minaccioso nome «Bronx». Se la camorra allo stadio oggi conta meno, è anche merito del nuovo corso del Napoli”.

