Sabatini: «Spalletti al pubblico di Napoli ha detto: “vi amo tutti”. Non se ne può andare»

L’ex ds alla Roma: «Quando un uomo si consegna in questo modo, non se ne può andare. È incedibile».

Walter Sabatini ospite al salotto di Sky. Ha accettato di partecipare al gioco della costruzione di una fantasquadra in grado di sfidare il Napoli. In questa fantasquadra Sabatini ha scelto come allenatore Marcelo Bielsa. E alla fine del gioco Marocchi ha detto: «Non batteremmo il Napoli ma se prendiamo noi Spalletti al posto di Bielsa noi vinciamo».

Sabatini ha risposto: «Ma Spalletti è incedibile. Hai sentito che ha detto al pubblico di Napoli? “Vi amo tutti”. Quando un uomo si consegna in questo modo, non se ne può andare».

In realtà Spalletti ha detto ai tifosi: «Siete stati tutti protagonisti di questa magnifica avventura, vi voglio bene assai».

