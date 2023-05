Al Maradona la Fiorentina celebra il Napoli campione d’Italia con il pasillo d’onore VIDEO LIVE

Al Maradona lo spettacolo è indescrivibile. Uno stadio intero colorato di azzurro per la prima partita in casa del Napoli campione d’Italia

All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta impazza già la festa dei tifosi del Napoli. La squadra di Spalletti scenderà in campo contro la Fiorentina tra qualche ora ma i tifosi sono già riuniti ad aspettare gli azzurri, tra fumogeni, magliette azzurre e sciarpe. L’atmosfera è già caldissima.

Si attende la partita, da onorare sul campo, poi sarà festa scudetto, ancora una volta, ma stavolta in casa, al fianco della squadra protagonista di una stagione memorabile.

Il Napoli entra in campo ed è delirio. I tifosi cantano “siamo noi, i campioni d’Italia siamo noi”. Lo stadio è meraviglioso, ancora una volta pieno di bandiere, sciarpe e magliette del Napoli. La squadra di Spalletti entra in campo per ultima, con la Fiorentina che la accoglie con una passerella d’onore come si addice ai campioni d’Italia. Di Lorenzo è il primo ad entrare in campo, visibilmente commosso, Spalletti l’ultimo. Lo spettacolo è unico e assolutamente meritato.

Spalletti applaude a lungo il pubblico.

All’esterno del Maradona il rapper Clementino manda in delirio i tifosi del Napoli prima della partita con la Fiorentina.

Al Maradona c’è anche il regista Paolo Sorrentino, tifosissimo del Napoli e autore di numerose pellicole come “È stata la mano di Dio” legate a Maradona. Lo riferisce Sky Sport.

I tifosi seguono in scooter il pullman del Napoli diretto allo stadio Diego Armando Maradona.

Napoli, il tragitto del pullman dei campioni d’Italia dall’hotel Gli Dei di Pozzuoli verso lo stadio “Maradona” visto dallo scooter #Napoli #scudetto #NapoliFiorentina #localteam pic.twitter.com/AibcWC5jqy — Local Team (@localteamtv) May 7, 2023

ore 17.10 – Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina. Doveroso turnover per la squadra di Spalletti con diversi cambi in ogni reparto. Ecco gli undici che scenderanno in campo al Maradona per la prima partita in casa da campioni d’Italia.

Napoli: Gollini, Di Lorenzo, Ostigard, Minjae, Olivera, Anguissa, Demme, Raspadori, Lozano, Osimhen, Elmas. All: Spalletti.

I tifosi non stanno nella pelle.

Napoli: incontenibile l’euforia dei tifosi napoletani nei dintorni dello stadio “Maradona”, in attesa della partita tra gli azzurri campioni d’Italia e la Fiorentina #Napoli #scudetto #NapoliFiorentina #localteam pic.twitter.com/BiAqJxWgNi — Local Team (@localteamtv) May 7, 2023

ore 16-20 – il pullman del Napoli campione d’Italia parte da Pozzuoli in direzione stadio.

Un gruppo di tifosi canta il coro dedicato al bacio di Carmando a Maradona.

Napoli, un gruppo di tifosi scatenati canta a ripetizione il coro dedicato al bacio di Salvatore Carmando a Diego Armando Maradona vicino allo stadio prima della gara contro la Fiorentina #Napoli #scudetto #NapoliFiorentina #Maradona #localteam pic.twitter.com/ac8LsmSRoC — Local Team (@localteamtv) May 7, 2023

