Napoli, in Curva B scudetto rovesciato: “Bottino di guerra, Campioni in Italia»

La protesta della tifoseria organizzata che ci ha tenuto a specificare che (secondo loro) il Napoli non è campione d’Italia ma campione in Italia

In Curva B scudetto rovesciato. A Napoli si protesta anche il giorno della celebrazione. In Curva B è stato esposto uno scudetto tricolore capovolto. Con due scritte, una: “Bottino di guerra” e l’altra “Campioni in Italia”. Non Campioni d’Italia. Come a dire che Napoli non è considerata Italia e quindi Napoli (secondo loro) non sente di appartenere alla nazione.

Anche oggi molte bandiere, meno rispetto alla gara con la Salernitana. Si è festeggiato molto al di fuori dello stadio. E poi al termine del match ci sarà la celebrazione organizzata da De Laurentiis.

