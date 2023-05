Napoli e Salernitana in ritiro a Rivisondoli: la Prefettura interviene per evitare lo scontro tra tifoserie

Su Repubblica Napoli. De Laurentiis ha fatto notare alle autorità che le due squadre si incroceranno per 7 giorni. Sarà chiesto alla Salernitana di cambiare date

Il Napoli e la Salernitana si troveranno a condividere il ritiro estivo in Abruzzo (a Rivisondoli) per una settimana e, considerando la rivalità esistente tra le due tifoserie, questa non è una buona notizia. Sicuramente la circostanza mette in allarme le autorità preposte all’ordine pubblico. Il problema è che il Napoli non può modificare la sua organizzazione, visto che questo sarà il terzo anno di presenza azzurra a Rivisondoli. Per questo motivo, l’idea è di convincere la Salernitana ad anticipare la data di partenza dall’Abruzzo.

Repubblica Napoli, che racconta la tensione relativa alla concomitanza dei due ritiri, scrive:

“La nuova stagione del calcio non è neanche cominciata, ma deve già intervenire il ministero dell’Interno per evitare scontri fra le tifoserie di Napoli e Salernitana. Il rischio è stato segnalato alla prefettura dell’Aquila, città capoluogo di provincia di Rivisondoli, il centro turistico di 676 abitanti a 1320 metri di quota scelto dai due club per il ritiro precampionato. Il prefetto Cinzia Teresa Torraco ha rinviato la decisione dopo la riunione di Comitato per la sicurezza della scorsa settimana. Il timore di incidenti è fondato per i cattivi rapporti tra i rispettivi tifosi”.

A segnalare la coincidenza di date, scrive Repubblica, è stato lo stesso presidente De Laurentiis.

“È stato il presidente De Laurentiis del Napoli a segnalare la coincidenza”.

Il Napoli sceglie Castel di Sangro per allenamenti e amichevoli da tre anni. E’ invece la prima volta che il comune viene scelto anche dalla Salernitana. E’ stato il presidente granata a volere che la squadra svolgesse lì il ritiro estivo, avendo una villa a Pescocostanzo, poco distante. Purtroppo, però, le date della presenza delle due squadre sul territorio coincidono, almeno in parte: la Salernitana sarà a Rivisondoli dal 10 luglio al 5 agosto, il Napoli dal 29 luglio al 10 agosto.

Repubblica Napoli continua:

“Il Napoli si è accorto della concomitanza per 7 giorni, ma non può cambiare. Per i contratti con Comune di Castel di Sangro e con la Regione Abruzzo che assicurano ospitalità gratuita ed un cospicuo ingaggio. Lo stesso Napoli ha organizzato una serie di iniziative di marketing come la foto dei tifosi accanto allo scudetto raffigurato al centro del Palasport. Il prefetto Torraco, assente ieri in ufficio, non ha confermato l’imprevisto rischio di ordine pubblico. Né risulta che sia stato segnalato al Viminale. La presenza contemporanea delle due squadre e dei tifosi antagonisti richiederebbe uno straordinario piano di ordine pubblico. La soluzione sarebbe stata invece trovata. Dovrà essere solo comunicata al presidente della Salernitana. L’invito a lasciare Rivisondoli non il 5 agosto, ma il 27 luglio, due giorni prima che arrivi il Napoli. Un problema anche per l’Hotel Europa di Rivisondoli. Per ospitare la Salernitana ha rifatto la hall e portato da 33 a 44 le sue stanze”.

