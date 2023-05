Messi, col Psg è finita. Ora rischia di fare la fine di Ronaldo (L’Equipe)

La sanzione per il viaggio non autorizzato in Arabia gli è costata 1,7 milioni di euro. L’unica offerta che ha è quella dell’Al-Hilal

La storia di Lionel Messi a Parigi è finita. Il Psg ha deciso di non avvalersi dell’opzione per il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino per un’altra stagione. Lo scrive L’Equipe ed è più o meno una sentenza.

Il viaggio in Arabia Saudita per un impegno pubblicitario senza autorizzazione del club, e le due settimane di sospensione sono gli ultimi pezzi del puzzle.

Si era scritto molto nelle scorse settimane di un possibile ritorno al Barcellona, ma non c’è sul tavolo nessuna offerta ufficiale. Finora – scrive El Paìs – l’unica possibilità che ha sul tavolo il 10 argentino è quella di emigrare ad Al-Hilal in Arabia Saudita per 400 milioni per una stagione.

“Messi si trova in una situazione senza precedenti nella sua carriera. Senza un futuro chiaro e sancito. Salterà almeno le partite contro Troyes (7 maggio) e Ajaccio (13). Con uno stipendio mensile stimato in circa 3,37 milioni di euro, la sanzione lo priverà di circa 1,70 milioni di euro”.

