Kim, De Laurentiis ha invano provato a togliere la clausola e aumentargli lo stipendio (Gazzetta)

Potrà partire per 48 milioni. Lo United gli offre 8 milioni di ingaggio, a Napoli ne prende 2. Su di lui anche il Chelsea che non vuole più Koulibaly

La Gazzetta on line scrive del futuro di Kim il sudcoreano difensore centrale del Napoli dello scudetto. Acquistato la scorsa estate dal Fenerbahçe per 19,5 milioni. Scrive la Gazzetta che

“il problema è la clausola rescissoria da 48 milioni che si attiva, solo per l’estero, dall’1 al 15 luglio”.

Su di lui c’è innanzitutto il Manchester United ma anche Tottenham e Chelsea che

“non è certo di tenere Koulibaly, a dispetto della volontà del senegalese (nel mirino della Juventus) di restare a Londra”.

Il Napoli non può fermare Kim: se il giocatore deciderà di cambiare maglia e troverà un club disposto a versare quei 48 milioni, non ci saranno discussioni. Negli scorsi mesi De Laurentiis ha provato a cancellare la clausola (o ad alzarla) aumentandogli l’ingaggio da 2 milioni di euro, ma non ci è riuscito.

E adesso Kim è tentato dalle sirene che arrivano da oltre Manica visto che lo United pare pronto ad offrigli un contratto da 8 milioni netti a stagione.

