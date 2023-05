Kim al Manchester United per 58 milioni, De Laurentiis non potrà opporsi

Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive che il Napoli non potrà opporsi ai 58 milioni del Manchester United per Kim.

De Laurentiis non vuole vendere Osimhen, semmai gli piacerebbe rilanciare, e però sa anche che non potrebbe (non potrà) opporsi al Manchester United, che sta un pezzo avanti con il management del coreano: 58 milioni di euro pronti, aspettando la finestra che dal 1° al 15 luglio che consente di strappare tra stagione in azzurro gli permetterebbe di entrare nella top 30. C’è davvero la tentazione Kamada calciatore giapponese dell’Eintracht Francoforte.

Nella lista della spesa, uno dei nomi cerchiati d’azzurro è quello di Daichi Kamada (27 anni ad agosto), centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte che si svincolerà tra un mese e mezzo: trattativa avviata e stoppata, per l’irruzione del Milan, che ha proposto più soldi e che sembra improvvisamente avvantaggiato. Ma queste sono le dinamiche del mercato, non irritano e non sconvolgono.