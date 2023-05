Il sindaco di Varese espone la bandiera del Napoli al balcone del Comune

«Sono avvenute aggressioni fisiche e danneggiamenti ad edifici pubblici. Varese non è questo. Ma terra di sport con tutti i suoi valori migliori»

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha annunciato su Facebook di aver messo la bandiera del Napoli al balcone del Comune, rispondendo così a chi a Varese aveva intimato di non esporre bandiere del Napoli né di festeggiare lo scudetto della squadra di Spalletti. Varese è città di sport. E lo sport è festa, lo sport è divertimento e deve esserlo per tutti! Famiglie, giovani, bambini, adulti…

Tifare la propria squadra in tutti i modi pacifici, colorati, rumorosi, divertenti è una delle parti più belle dello sport e tutti devono sentirsi liberi di farlo, in ogni città e paese.

Varese gioisce per le sue vittorie casalinghe, come di recente per basket e hockey, ma è anche città dove tutti possono festeggiare la propria squadra.

Quanto accaduto a Varese, gli scontri e le scritte sui muri, è da condannare fermamente poichè si tratta davvero di qualcosa di inaccettabile. Una ventina di persone non possono e non devono rovinare un momento di gioia sportiva.

La nostra #Varese , città di sport, tifa tutti gli sport, tutte le squadre e si complimenta e gioisce con chi ottiene vittorie importanti.

E poi nel primo commento ha aggiunto:

Abbiamo deciso di esporre la bandiera del SSC Napoli perchè in quest’occasione sono avvenute aggressioni fisiche e danneggiamenti ad edifici pubblici. Varese non è questo. Ma terra di sport con tutti i suoi valori migliori. Non vogliamo comportamenti inaccettabili, al netto dello sport o della squadra coinvolta.

