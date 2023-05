Il calcio farà un grande passo avanti quando i contratti saranno considerati una cosa seria

Speriamo che presto i diretti interessati facciano chiarezza sul futuro, anche se Spalletti ha detto che è tutto chiaro e definito

Cesare – Caro Guido bella vittoria del Napoli contro l’Inter finalista di Champions. E il Napoli ha onorato il campionato (la lotta per i posti Champions è ancora aperta) e i suoi tifosi. Il Napoli ha giocato fin dall’inizio con il piglio e la voglia di fare la partita e di vincere.

Guido – Il fatto che Spalletti ci tenesse molto a questa partita si è visto subito dalla formazione titolare schierata (tranne Elmas a destra al posto di Politano rientrante da un infortunio). E secondo me c’era anche un po’ di rivalsa in tema Champions, voler dimostrare di poter battere la prossima finalista di Istanbul. E c’era anche la voglia di riscattare la partita dell’andata dove il Napoli perse malamente a San Siro.

Cesare – L’Inter, che ha fatto ampio turnover per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina mercoledì prossimo, invece fin dall’inizio ha fatto un gran catenaccio con tutti i giocatori dietro la linea della palla. Diciamo che ha fatto le prove per la finale di Champions contro il Manchester City, dove si può immaginare una chiave tattica di questo tipo. E il Napoli come al solito è andato un po’ in difficoltà contro una squadra che si rinchiude in difesa, facendo un giro palla con scarse verticalizzazioni e che raramente è riuscito a liberare un uomo per battere a rete.

Guido – Vero. Osimhen è stato troppo solo in attacco e gli azzurri hanno fatto poca densità nell’area avversaria. E poi rimane il tema del fatto che tiriamo poco e male da fuori area, cosa che spesso potrebbe sbloccare questo tipo di partite. E gli interisti hanno fatto un catenaccio ancora maggiore quando sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione (anche tardiva) di Gagliardini. Però bisogna dare atto che il Napoli ha avuto pazienza , è andato in vantaggio con un gran gol di un monumentale Anguissa ed ha avuto una grande reazione nel finale, dopo il pareggio dell’Inter, vincendo meritatamente la partita.

Cesare – Comunque il campionato sta giungendo alla fine e rimaniamo nel dubbio di chi parte tra i calciatori (sicuramente Kim) e soprattutto di chi sarà l’allenatore l’anno prossimo. La settimana scorsa scrivevamo con piacere della ormai scontata riconferma di Spalletti dopo la famosa cena con il Presidente e invece dopo pochi giorni ci troviamo a scrivere della quasi certezza dell’addio dell’allenatore. Spero che presto i diretti interessati facciano chiarezza sul futuro (Spalletti ha detto che è tutto chiaro e definito e che sta alla società di comunicarlo).

Guido – Occorre cominciare da un punto: il calcio farà un grande passo avanti quando i contratti saranno considerati una cosa seria. Come accade in tutto il mondo dello spettacolo e di tutte le professioni. Così com’è, è un mondo senza certezze e senza chiarezza. E a me non piace affatto.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: sufficiente; Guido: s.v.

Di Lorenzo – Cesare: grande; Guido: eccellente

Olivera – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Kim – Cesare: roccia; Guido: fortissimo

Rrahmani – Cesare: ottimo; Guido: forte

Anguissa – Cesare: mostruoso; Guido: grande

Lobotka – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Zielinski – Cesare: buono; Guido: ottimo

Elmas – Cesare: buono; Guido: ottimo

Osimhen – Cesare: sufficiente; Guido: deludente

Kvara – Cesare: ottimo; Guido: eccellente

Raspadori – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Simeone – Cesare: mediocre; Guido: deludente

Juan Jesus – Cesare mediocre; Guido: errore grave

Gaetano – Cesare: buono; Guido:

Politano – Cesare: sufficiente; Guido:

ilnapolista © riproduzione riservata