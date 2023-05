Grassani sul caso Juventus: «Posso ipotizzare una sanzione finale di 9 punti»

A Calciomercato.it: «La giustizia sportiva fa riferimento ad una posizione in classifica che determini in patimento e quindi un peggioramento degli obiettivi stagionali».

L’avvocato Mattia Grassani ha parlato a Calciomercato.it su Tv Play riguardo la questione giudiziaria della Juventus:

«Le motivazioni sostanzialmente confermano l’approccio che la Corte federale d’Appello aveva già dato nei confronti della Juventus, di riconoscimento tramite le conferme delle sanzioni inflitte ad Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene». Per il nuovo giudizio spiega: «è un discorso di dosimetria, di riparametrazione della penalizzazione della Juventus e dell’inibizione ai 7 componenti del Cda privi di deleghe di potere di firma».

Non è semplice, infatti, prevedere l’esito del nuovo giudizio. A questo proposito, aggiunge: «C’è un richiamo alla richiesta che Chiné ha fatto nel corso del giudizio endofederale. Posso ipotizzare, ma con un ventaglio ampio, una sanzione che abbia 9 punti come punto di arrivo e un margine di errore in eccesso o difetto di uno o due punti. Non si considerano le conseguenze patrimoniale ed economiche, ma la giustizia sportiva fa riferimento ad una posizione in classifica che determini in patimento e quindi un peggioramento degli obiettivi stagionali».

Sulla recidiva Grassani spiega: «La commissione di illeciti dello stesso status nell’ambito della stessa stagione, impedisce di utilizzare trattamenti agevolati come il patteggiamento. Ma, se i comportamenti avvengono in un lasso di tempo ravvicinato, si può godere del beneficio della continuazione con una sostanziale riduzione delle pene seguenti alla prima, partendo dal reato più grave».

