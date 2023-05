Formisano lascia il Calcio Napoli dopo 17 anni

Lascia una delle figure più longeve del club. L’uomo che ha messo su il marketing e la struttura commerciale del Napoli. I rumors lo danno alla Salernitana

Alessandro Formisano lascia il Calcio Napoli. La notizia non è ancora ufficiale ma è ormai data per scontata. Va via una delle figure storiche del club di Aurelio De Laurentiis. L’uomo che ha messo su il marketing e la struttura commerciale del club. Che è stato anche un frontman nei rapporti con ampi strati della società napoletana. Il presidente lo chiamò nel Napoli due anni dopo il suo arrivo. Era il 2006. Sono trascorsi diciassette anni. È una delle figure più longeve nel club.

Come scrivemmo in un’intervista che Formisano concesse al Napolista nel 2018.

Dodici anni in cui il brand Napoli è cresciuto, ha ampliato il proprio spettro di clienti. E lo ha fatto curando sia la tradizione – ad esempio con la nascita del primo Museo dedicato al club – sia l’innovazione con la creazione di prodotti e momenti originali: dal calendario del Napoli, giunto all’undicesima edizione, alla presentazione della squadra su una nave da crociera, alle magliette camouflage, denim (cioè jeans) fino alla più recente che ha riscosso successo sia a livello mediatico sia commerciale.

Formisano veniva dal settore del lusso. Ora si è affezionato al calcio. I rumors lo danno in arrivo alla Salernitana.

