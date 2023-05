Festa scudetto, giovedì stop auto alle 21 e trasporti fino alle 2. Mercoledì stop auto senza trasporti

Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto mercoledì, si scende a proprio rischio e pericolo. Giovedì è un po’ più organizzato

Riunione in prefettura, il sindaco Manfredi e il prefetto Palomba hanno presentato il piano per la festa scudetto. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto mercoledì, la festa sarà a rischio e pericolo dei tifosi che dovranno scendere per strada a piedi e senza trasporti che seguiranno l’orario normale. Poiché Lazio-Sassuolo finirà attorno alle 23, si dovrà scendere senza auto e senza poter contare sul trasporto pubblico. Anche se l’ultima parola sarà presa oggi pomeriggio.

Giovedì, invece, con maxi-schermi al Maradona per Napoli-Udinese, ci sarà lo stop alle auto alle 21 ma trasporti aperti fino alle 2 di notte.

L’autobus del Napoli invece arriverà a Capodichino venerdì. De Laurentiis: «L’orario va concertato con Spalletti strada facendo».

Il sindaco Manfredi:

«Già mercoledì sera alle 21 partirà il sistema di domenica scorsa che potrà essere revocato. Giovedì sera lo stadio Maradona sarà aperto per vedere la partita.

«Il dispositivo partirà alle 21 ma se non ci dovessero essere necessità sarà revocato. Giovedì eventi al Maradona per vedere insieme la partita. Il dispositivo di giovedì sarà come una partita. Con prolungamento dell’orario dei trasporti fino alle due. E il dispositivo di pedonalizzazione che partirà alle 21».

