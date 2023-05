Chelsea, su Paramount+ il documentario che svela i segreti dell’era Abramovich

La docuserie “Fever Pitch” svela alcuni retroscena della presidenza Abramovich, come l’esonero di Mourinho nel 2007

Marca anticipa il documentario sul Chelsea di Roman Abramovich, in uscita su Paramount+. La docuserie “Fever Pitch – The Battle of the Premier League” svela alcuni segreti della presidenza di Abramovich al club inglese, descrive in dettaglio quanto sia stato influente l’acquisto del Chelsea da parte di Roman Abramovich e come abbia dato il via a quella che sarebbe diventata una lotta tra i miliardari più ricchi del mondo per vedere il loro nuovo investimento aziendale alzare gli ambiti trofei in calcio europeo.

Nell’ormai lontano 2003 un facoltoso uomo d’affari russo si decide ad acquistare il Chelsea, quell’uomo è proprio Roman Abramovich. Inizialmente aveva puntato il Tottenham ma, poi, consigliato dall’amico ed esperto di football inglese, Sen-Goran Eriksson, scelse i Blues. Lo svedese poi è diventato anche commissario tecnico dell’Inghilterra, ed è sua la voce nel documentario che racconto la genesi dell’era Abramovich.

«Voleva che gli dessi un consiglio su quale club comprare, Chelsea o Tottenham. Così gli ho chiesto: ‘Cosa vuoi fare con il club?’ ‘Vincere’, ha risposto. E io ho detto: ‘Se vuoi per vincere, Chelsea, perché devi comprare solo mezzo staff».

Nel documentario si racconta anche la parentesi Mourinho, conclusa con l’esonero dello Special One, oggi alla Roma, nella stagione 2007/2008. A ricordare l’episodio è l’allora amministratore delegato del Chelsea, Peter Kenyon:

«La sensazione nel club era che stesse un po’ cadendo a pezzi. José stava cadendo un po’ a pezzi».

Sulla stessa linea anche Avram Grant, il vecchio direttore sportivo del club:

«Ho visto che le cose si sono fatte molto tese e che José è diventato molto nervoso. Penso che per la prima volta nella sua vita le cose non abbiano funzionato come lui voleva».

Mourinho venne esonerato dopo il pareggio casalingo per 1-1 in Champions League contro il Rosenborg.

ilnapolista © riproduzione riservata