Abramovich da presidente del Chelsea ha finanziato il Vitesse (Guardian)

Il Chelsea girava i giocatori acerbi per la Premier al Vitesse. I documenti mostrano che Abramovich ha finanziato il club olandese per almeno 117 milioni di euro

La notizia pubblicata dal Guardian su Roman Abramovich ha del clamoroso. Secondo alcuni documenti visionati del quotidiano inglese, l’ex presidente del Chelsea ha finanziato per anni un altro club europeo, l’olandese Vitesse, e lo ha fatto mentre era ancora in carica come presidente del club inglese.

“Le informazioni finanziarie sono venute alla luce nei file Oligarch, una cache di dati trapelati dal fornitore di servizi offshore MeritServus con sede a Cipro. I documenti, esaminati dal Guardian e dal Bureau of Investigative Journalism, sembrano rivelare per la prima volta almeno 117 milioni di euro (£ 102,8 milioni) di finanziamenti segreti da parte di Abramovich per sostenere il Vitesse. I fondi sono passati attraverso una serie di entità registrate in opachi paradisi fiscali offshore“.

La Federcalcio olandese aveva avviato in passato già due indagini sui rapporti poco opachi tra Abramovich e Merab Jordania, il presidente del Vitesse, senza però trovare nulla di concreto.

Come scrive il Guardian, il Chelsea ha utilizzato il Vitesse come “club partner”. I giocatori considerati ancora acerbi per la Premier venivano prestati al club olandese per acquisire esperienza. Il Guardian scrive che “molti giocatori del Chelsea sono andati in prestito al Vitesse negli anni 2010, tra cui il nazionale serbo Nemanja Matić e l’attuale stella del Chelsea e dell’Inghilterra Mason Mount. Mount ha giocato per il Vitesse nella stagione 2017-18″.

Il legame fra i due club sarebbe continuato anche quando Jordania ha lasciato la presidenza del Vitesse. Al suo posto è subentrato un altro uomo d’affari russo, Alexander Chigirinsky.

“I documenti venuti alla luce mostrano che Abramovich ha finanziato il Vitesse con una serie di prestiti del valore di almeno 117 milioni di euro (102,8 milioni di sterline) entro la fine del 2015. Questo è stato un investimento enorme per Vitesse, il cui fatturato totale nel 2014-15 è stato 14 milioni di euro (12,3 milioni di sterline)“.

