C’è anche il Napoli su Vicario, Accardi potrebbe portarlo se va via Meret (Gazzetta)

Potrebbe partire un’asta per il portiere dell’Empoli, la base è venti milioni. Ci sono anche Juventus, Inter (se parte Onana), Tottenham

Guglielmo Vicario, 26 anni, friulano di Udine, è il portiere italiano più conteso sul mercato. Lo scrive la Gazzetta. Su di lui c’è la Juventus che sta pensando al dopo Szczesny. L’Inter se Onana dovesse andare al Chelsea per 55-60 milioni. E la Gazzetta cita anche il Napoli.

Se non dovesse restare Meret (che piace in Premier), il Napoli potrebbe pensare a lui, magari in coppia con il d.s. Accardi.

Secondo la Gazzetta dello Sport Vicario è stimato anche all’estero.

La Gazza scrive

del Tottenham che va ormai verso la separazione con Lloris, simbolo e capitano per tanti anni. (…) Paratici, pur dimessosi per la squalifica (poi attenuata nella sua portata dalla Fifa), è ancora ascoltato da Levy e l’ex d.s. della Juventus è un grande estimatore dell’estremo difensore friulano.

Il presidente Corsi, che lo ha pagato dal Cagliari 5,5 milioni più 3 di bonus (già scattati) più il 10% della futura rivendita, non ha intenzione di farlo partire per meno di 20 milioni e già pregusta una grande plusvalenza.

