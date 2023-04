Vlahovic, calimero bianconero, sta diventando un problema per la Juve che lo ha pagato 80 milioni

La Stampa scrive che sono 10 le partite consecutive di campionato senza reti, per un digiuno record di 789 minuti: un’eternità

La Stampa scrive oggi di Dusan Vlahovic definendolo “calimero bianconero” costretto ad assistere alla qualificazione della sua ex squadra, la Fiorentina, per la finale di Coppa Italia, mentre lui davanti alla tv ha visto eliminare la sua Juve.

“Il centravanti serbo in questa strana stagione ha segnato lo stesso numero di reti di Adrien Rabiot, professione centrocampista, e soprattutto è fermo a quota 11 dal 16 marzo, quando si bloccò sul rigore a Frigurgo dopo un altro lungo digiuno. Qualcosa si è inceppato e fa impressione pensare che lo scorso anno, a fine aprile, aveva già accumulato 27 gol con le maglie di Fiorentina e Juventus, mentre in campionato duellava con Ciro Immobile per lo scettro di capocannoniere”.

Uno scenario impensabile appena un anno fa, scrive la Stampa quando la Juve sganciò ben 80 milioni per averlo

“Sono 10 le partite consecutive di campionato senza reti, per un digiuno record di 789 minuti: un’eternità per uno come lui, che vive per segnare, ma anche un problema per una società che nel gennaio del 2022 ha investito 80 milioni di euro per averlo”

