Stankovic: «Mi chiamano zingaro? Ne sono fiero. Grazie a Mourinho per il suo gesto»

A Dazn: «Questi cori che mi hanno fatto non mi offendono. Non voglio commentare episodi, faccio i complimenti ai ragazzi»

Al termine di Roma-Sampdoria, l’allenatore doriano, Stankovic, ha commentato ai microfoni di Dazn i cori razzisti che gli sono stati rivolti dalla Curva Sud della Roma.

La Curva Sud della Roma insulta l’allenatore della Sampdoria urlando «sei uno zingaro» e il tecnico giallorosso zittisce i tifosi. E’ accaduto durante Roma-Sampdoria all’Olimpico. Il tecnico doriano stava protestando con il direttore di gara per l’espulsione di Murillo, che ha lasciato in dieci la squadra. A questo punto la Curva Sud e poi gran parte dello stadio romano, ha iniziato ad insultare Stankovic. Mourinho ha alzato il braccio in direzione della Curva per zittire i cori beceri. Stankovic ha ringraziato ironicamente lo stadio portandosi la mano al petto e battendola più volte. Sugli spalti era presente anche il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Stankovic si è detto fiero di essere uno zingaro ed ha ringraziato il collega per il gesto in sua difesa.

«Sono fiero di essere zingaro, questi cori che mi hanno fatto non mi offendono. Grazie a Mourinho per il suo gesto».

Sulla partita:

«Mi è dispiaciuto essere rimasti in 10, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo venuti a mettere in difficoltà la Roma, ma sarebbe stato difficile anche in parità numerica, figurarsi così. Non voglio commentare episodi, ma faccio i complimenti ai ragazzi. Ci rimane il rammarico, ma fino all’espulsione era la partita che volevamo perché non eravamo in grandissima difficoltà da una squadra che punta ad andare in Champions League. Mourinho? Ci siamo visti prima della partita, poi ci vedremo anche dopo ma gli faccio i complimenti per la vittoria. Pensiamo alla prossima partita che per noi è molto importante».

E’ difficile motivare i suoi ragazzi?

«Negli ultimi 5 minuti abbiamo preso due gol, ma i ragazzi sono attaccati a questa maglia. C’è tanta difficoltà e la viviamo tutti i giorni, troviamo le forze perché siamo professionisti e vogliamo andare contro corrente. Tanti episodi ci hanno penalizzato, ma ci rialzeremo. Settimana prossima c’è una bellissima partita e avremo tanti tifosi a supportare questa società straordinaria perché ci sono persone speciali che stanno facendo tantissimo».

Le prossime partite diranno tutto?

«Si. Dobbiamo recuperare e adesso c’è un filotto di partite che sono alla nostra portata. Noi ce la giochiamo, abbiamo vinto contro il Verona e sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima prestazione».

