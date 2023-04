Mourinho zittisce la Curva Sud che urla «sei uno zingaro» a Stankovic (VIDEO)

Il tecnico doriano aveva contestato l’espulsione di Murillo. Mourinho ha alzato il braccio in direzione della Curva per fermare i cori beceri dei tifosi giallorossi

La Curva Sud della Roma insulta l’allenatore della Sampdoria urlando «sei uno zingaro» e il tecnico giallorosso zittisce i tifosi. E’ accaduto durante Roma-Sampdoria all’Olimpico. Il tecnico doriano stava protestando con il direttore di gara per l’espulsione di Murillo, che ha lasciato in dieci la squadra. A questo punto la Curva Sud e poi gran parte dello stadio romano, ha iniziato ad insultare Stankovic. Mourinho ha alzato il braccio in direzione della Curva per zittire i cori beceri. Stankovic ha ringraziato ironicamente lo stadio portandosi la mano al petto e battendola più volte. Sugli spalti era presente anche il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

José Mourinho demande au fans de la Roma de ne pas insulter son ancien joueur Dejan Stankovic ( ex Lazio ). La grande classe : pic.twitter.com/cwrMFswoBm — José Mourinho Show (@Jmshow10_) April 2, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata