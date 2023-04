Roma-Sampdoria 3-0 con 21 tiri in porta. Ora Mourinho vede la Champions

Malissimo la Sampdoria che naufraga dopo l’espulsione di Murillo. Si salva solo il “napoletano” Zanoli che gioca bene contro Spinazzola

La Roma di José Mourinho vince in casa contro la Sampdoria per 3-0. Nonostante i tre goal segnati, il dato che impressiona è quello dei tiri provati dalla formazione capitolina: ben 21, mai così tanti in novanta minuti in questa stagione. La squadra blucerchiata sembra essere spenta, immotivata. L’espulsione di Murillo a metà secondo tempo mette la parola fine alla partita.

Un match importante per entrambe le squadre. La Roma, adesso quarta a 50 punti, vede la Champions League. La Sampdoria invece, penultima a 16 punti ha bisogno di cambiare rotta per non retrocedere in Serie B.

Un primo tempo frenetico per i giallorossi

Un primo tempo frenetico, il pallino del gioco lo tiene la Roma che più di una volta impensierisce la formazione ligure. Il vero grande protagonista della prima metà di gioco è Dybala che più volte tenta di segnare senza riuscirci. Uno dei pochi giocatori della Sampdoria a giocare bene è Alessandro Zanoli. Il talentino italiano di proprietà del Napoli più volte salta Spinazzola, involandosi verso l’area di rigore. Proprio al 24′ il giovane difensore in prestito alla Sampdoria prova un sombrero nell’area di rigore. Al 25′ punizione al limite dell’area della Roma a favore della Sampdoria. Il tiro di Gabbiadini arriva in porta ma Rui Patricio riesce a parare. Tantissime le occasioni della Roma nel primo tempo. Dybala più di una volta tenta la giocata slalomeggiando fra i difensori della Sampdoria. A dieci minuti dal finale Wijnaldum prova un cucchiaio ma colpisce il palo, è il quattordicesimo per i giallorossi dall’inizio della stagione.

Tanti tiri ma nessun goal per la Roma

Quindici i tiri in totale per i giallorossi nei primi quarantacinque minuti, mai così tanti prima d’ora. Soltanto due per i blucerchiati. Non bastano le imbucate di Pellegrini e le giocate di Dybala per far segnare la squadra capitolina. “Possiamo vincerla – dice ai microfoni di Dazn Alessandro Zanoli – anche se stiamo soffrendo un po’, dobbiamo ripartire così per fargli male”.

Errori su errori per la Sampdoria rimasta in 10

Le difficoltà dei blucerchiati sono palesi e al decimo del secondo tempo viene espulso Murillo per un fallo su Abraham. Al 56′ Wijnaldum segna di testa con assist di Matic, l’Olimpico esplode con Mourinho invita alla calma. A quattro minuti dalla fine del match, la Sampdoria commette l’ennesimo errore della partita: Ravaglia si butta a valanga sopra Wijnaldum. Rigore. Tira Dybala che segna. La Sampdoria in tutto il secondo tempo non è riuscita a fare un tiro o a impensierire la difesa giallorossa. A due minuti dal triplice fischio El Shaarawy segna con un tiro a giro e chiude definitivamente la partite.

Le formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Smalling, Llorente, Spinazzola; Wijnaldum, Matic; Dybala, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham (59′ Belotti). Allenatore: Mourinho.

Sampdoria (3-4-2-1): Ravaglia; Zanoli, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini. Allenatore: Stankovic. ( 65′ Lammers) ( 65′ Pavoletti)

