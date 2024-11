Mauro: «Conte il più indicato per la Juventus. Al posto di Giuntoli cambierei tantissimi giocatori»

A Pressing: «Alla Continassa si è incattivita l’aria. Fossi in Thiago Motta resterei ancora un anno a Bologna»

Thiago Motta rimane il nome caldo per la panchina della Juventus. Tuttavia ieri sera a Pressing, Massimo Mauro ha lanciato una provocazione. L’uomo giusto per Giuntoli sarebbe Antonio Conte. Secondo l’ex Juventus e Napoli l’uomo perfetto alla Continassa sarebbe quindi l’allenatore in questo momento sulla bocca di tutti i tifosi.

Le parole di Mauro: «Fossi Thiago Motta rimarrei a Bologna»

A Pressing:

«Per la situazione che si è creata alla Juventus, credo che un uomo come Conte sarebbe il più indicato per la panchina. Se pensiamo al primo scudetto a Torino di Conte e all’attacco che aveva, comunque fu un’impresa. Poi fece quella battuta sul ristorante da 100 euro sulla squadra: Allegri arrivò invece in finale di Champions League e questo significa che tutti possiamo sbagliare».

Invece Thiago Motta farebbe bene a rimanere ancora un anno a Bologna, come Xabi Alonso a Leverkusen. La Juventus, più che l’allenatore, ha necessità di cambiare parecchi giocatori perché, a detta dell’opinionista di Pressing, l’aria si sarebbe “incattivita”.

«Io però fossi in Thiago Motta resterei ancora un anno a Bologna, mentre al posto di Giuntoli cambierei tantissimi giocatori, il più possibile. Non perché non siano bravi, ma perché si è incattivita l’aria. A un certo punto l’ambiente diventa saturo e devi aprire le finestre per cambiare l’aria. Conte, in questo tipo di contesto, sarebbe il più adatto».

Conte sarà pure un rompiscatole, ma sa vincere come pochi (Sportmediaset)

Antonio Conte è quasi certamente il miglior allenatore libero in circolazione eppure, stando almeno alle fonti ufficiali, nessuno lo vuole davvero. Si parla di lui in chiave Milan e si dice che Ibrahimovic e Furlani lo abbiano incontrato in gran segreto venerdì scorso e che tra oggi e domani vedranno i suoi agenti. Si parla di Conte per il Napoli, sarebbe il sogno di De Laurentiis pronto a parlare di bonus ricchissimi per convincerlo. Per la Juve invece si rincorrono voci per cui preferirebbero tenersi Massimiliano Allegri, eppure escludere il colpo a sorpresa proprio non si può.

“Conte sarà anche tutta quella roba lì, sarà un rompiscatole e un accentratore, ma sa vincere come pochi. E come forse nessuno sa, nello stretto giro di un anno, trasformare le proprie squadre. Non hanno bisogno proprio di questo Milan, Juve e Napoli, per diversi e “identici” motivi reduci da una stagione deludente? Fatto sta che la settimana potrebbe essere quella buona, quella in cui si scopre l’assassino e si risolve il caso. Il Milan vedrà gli agenti di Conte? Molto possibile, anche se poi, le telefonate sono già state abbondanti e l’incontro servirebbe solo per “passare alle cose formali”. De Laurentiis riuscirà a convincerlo a scegliere Napoli? Perché no. La sfida sarebbe affascinante e senza coppe uno come Conte è pericoloso per qualunque avversaria in Italia, Inter compresa. La Juve virerà improvvisamente sull’amatissimo (dai tifosi, meno dal club) ex? Al momento diremmo di no, ma chissà, il movimento popolare contro Thiago Motta potrebbe anche aver svegliato sentimenti sopiti…”

