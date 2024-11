Tiago Pinto si difende: «Ancora oggi vengo criticato a Roma»

Dagospia dà la paga anche in materia calcistica. Dopo la sconfitta della Roma a Bergamo (ha perso 2-1 ma avrebbe dovuto perdere 7-0), Dago affonda sulla Roma di Daniele De Rossi e riporta un po’ di verità nell’affaire Mourinho. Lo monda delle tonnellate di falsità e ipocrisie che siamo stati costretti a sorbirci in questi mesi.

“E allora chi aveva ragione? Mourinho! Dopo i disastri di Tiago Pinto lo “Special” aveva parlato di una Roma con limiti strutturali (a livello di rosa e di “gamba”). I giocatori si sono pure offesi e, a partire dal capitano Pellegrini, hanno brigato per farlo fuori. Risultato? La Roma, anche con Daniele De Rossi, ha messo in evidenza le solite carenze atletiche e tattiche e chiuderà in una posizione anonima in campionato”.

E riprende quel che ha scritto oggi Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport:

La sconfitta della Roma non mi sorprende: i danni procurati da Tiago Pinto sono chiari da tempo, li ho elencati per due anni e mezzo, Mourinho ha provato a rimediare peraltro in condizioni non ottimali: ha sempre avuto la consapevolezza dei difetti, che talvolta ha coperto.

Ora, De Rossi ha fatto un ottimo lavoro sul piano tattico e della proposta ma non poteva, nessuno può correggere col gioco e tanto coraggio difetti che sono enormi e strutturali: il terzetto di centrocampo Cristante, Paredes, Pellegrini, ad esempio, non è sostituibile, le ha praticamente giocate tutte e si è parzialmente fuso; Dybala, l’alta qualità del gruppo, è mancato nei momenti decisivi, e in sofferenza sono finiti tanto i difensori (N’Dicka malissimo ieri) quanto Lukaku, vittima di isolamento fino all’ingresso di Abraham.

Daniele va perciò sostenuto soprattutto adesso e con convinzione: ha idee, personalità, freschezza, onestà di giudizio. La società gli è vicinissima e sono convinto che farà il possibile per dotarlo di un materiale migliore.