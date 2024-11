Bologna e Atalanta hanno stravolto la Serie A con il proprio calcio insurrezionale (Guardian)

C’è un clima di anarchia in quest’ultima parte della stagione di Serie A. Bologna e Atalanta hanno stravolto l’ordine delle cose

A commentare la Serie A sul Guardian c’è sempre Nicki Bandini, e questa settimana non poteva non parlare della storica qualificazione del Bologna. Ma nessuno poteva immaginarsi a inizio stagione che a decretare ufficialmente l’accesso alla massima competizione europea dei felsinei fosse proprio l’Atalanta. Due squadre che hanno stravolto l’ordine cosmico della Serie A e ora “sono sedute” sopra Juventus (il Bolgona è terzo), Roma, Napoli, Lazio e Fiorentina.

Il calcio insurrezionale di Atalanta e Bologna hanno stravolto la Serie A

Scrive Bandini:

“C’è stata un’epoca in cui il Bologna dominava il calcio italiano, anche se pochi tifosi potrebbero ricordarlo. Vinse il suo primo titolo nazionale nel 1925 e ne aveva vinti altri cinque quando la Serie A fu sospesa a causa della seconda guerra mondiale. Il suo successo più prestigioso successivo fu quello di essere fra le vincitrici della Coppa Intertoto del 1998.

Non c’era nessun trofeo per quell’impresa, così come non ce ne sarà uno per aver concluso questa stagione tra le prime cinque della Serie A. Ciò non lo rende meno impressionante. Per una squadra con il quindicesimo monte ingaggi più alto del campionato. Sedersi sopra Juventus, Roma e Lazio con due partite da giocare è straordinario“.

Dopo la vittoria in casa del Napoli per 2-0, domenica sera è arrivata la matematica certezza. Contro il Napoli sono bastati due gol di testa “che dicono tanto dello stato disastroso dei campioni della scorsa stagione più di qualsiasi altra cosa. La difesa è stata terribile, ma il Bologna ha fatto la sua parte“.

“Per gran parte di questa stagione, sembrava che il Bologna avrebbe lottato contro l’Atalanta per un posto in Champions League. Invece, il club bergamasco li ha aiutati a qualificarsi”. Già la finale di Europa League ha contribuito ad aumentare i posti in Champions per le squadre italiane. Se poi l’Atalanta dovesse vincere contro il Leverkusen, potrebbe aggiungersi un altro posto un più.

“Si tratta di un “se” piuttosto grande, contro avversari che rimangono imbattuti nel 2023-24, ma l’Atalanta ha smesso di temere nessuno da quando ha battuto il Liverpool 3-0 ad Anfield“.

La chiosa di Bandini:

“C’è un clima di anarchia in quest’ultima parte della stagione di Serie A. Inter e Milan occupano ancora le prime due posizioni, ma dietro di loro Bologna e Atalanta hanno stravolto l’ordine delle cose, ognuna con il proprio marchio distinto di calcio insurrezionale“. Ieri ha festeggiato il Bologna, adesso tocca a Gian Piero Gasperini festeggiare.

ilnapolista © riproduzione riservata