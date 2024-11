Violenta lite tra Mbappé e Al Khelaifi prima di Psg-Tolosa: «I muri tremavano» (Le Parisien)

Dietro il ritardo del riscaldamento ci sarebbe la lite. Il presidente voleva un chiarimento sui mancati ringraziamenti nel video d’addio.

Le Parisien scrive di una violenta lite tra Mbappé e il presidente Al Khelaifi prima della sua ultima partita al Parco dei Principi, Psg-Tolosa. Si è arrivati allo scontro domenica sera. Sembra che il presidente del Psg abbia chiesto spiegazioni al calciatore sul video d’addio in cui ha ringraziato chiunque tranne lui.

L’ennesimo chiarimento con Mbappé che si è trasformato in lite

Scrive Le Parisien:

“Il gelo sul loro rapporto è venuto alla luce venerdì scorso, quando, nel video che annunciava il suo addio, il capitano dei Blues ha ringraziato una moltitudine di persone (allenatori, direttori sportivi, steward, tifosi) senza dire la minima parola né al suo presidente né all’emiro Qatar. Un affronto per Nasser Al-Khelaïfi che gli ha offerto nel 2022 il contratto più redditizio della storia del calcio“.

Al Khelaifi ha chiesto dei chiarimenti. “Un incontro, poco più di un’ora prima della partita contro il Tolosa. I due si sono chiusi in una stanza, lontano da occhi e orecchie indiscrete. Il tono si è alzato molto rapidamente. Il chiarimento si è trasformato presto uno scontro. «I muri tremavano», riferisce un testimone. Lo scambio ha avuto l’effetto di ritardare l’inizio del riscaldamento, con l’ingresso in campo quattro minuti più tardi del solito”.

Un addio lungo e freddo

Il Psg e Al Khelaifi non hanno proprio digerito l’addio di Mbappé

“Non aveva preparato nulla il club, colto ufficialmente di sorpresa dall’annuncio dell’addio di Mbappé, che aveva scelto di non dire nulla ai suoi dirigenti. Anche Luis Enrique gli ha negato l’ovazione, decidendo di non sostituirlo e tenendolo in campo per tutta la partita. Nelle scorse settimane il club aveva fatto trapelare che avrebbero avuto luogo delle discussioni per trovare un terreno comune sui termini della separazione oltre all’accordo raggiunto lo scorso agosto“.

QUI LA SUCCESSIVA SMENTITA

ilnapolista © riproduzione riservata