Ancora nessun titolo in questo 2024 per Djokovic, ha perso pure contro Luca Nardi e Tabilo (l’Equipe)

Per quanto “goat” sia, i suoi avversari non dimenticheranno quelle sconfitte. Dopo il “borraccia gate” «è come se un altro giocatore fosse entrato nei miei panni»

Ieri c’è stata l’inaspettata eliminazione di Djokovic al torneo di Roma. Il tennista serbo non riesce ad ingranare la marcia in questo 2024. Roma serviva da preparazione al Roland Garros, ma non ha avuto molto modo di mettere in moto le gambe con l’eliminazione al terzo turno.

L’inizio di stagione disastroso di Djokovic

L‘Équipe analizza quello che sta succedendo a Djokovic in questi primi mesi del 2024

“Solitamente, il torneo di Roma è servito da trampolino di lancio per il serbo prima del Roland-Garros. Ciò che resta dopo questa edizione degli Internazionali di Roma è la sensazione di uno scivolone durante un tour sulla terra di medio livello dall’inizio alla fine“.

Questa domenica, il numero 1 del mondo si è lasciato suggestionare dalla teoria dell’intorpidimento, dopo l’incredibile “borraccia gate” di venerdì sera, quando la sfortunata bottiglia scivolata dallo zaino di uno spettatore chinatosi per ricevere un autografo, lo aveva colpito violentemente in testa. «Mi ha fatto molto male!», ha ammesso questa domenica. «Per mezz’ora, un’ora, ho avuto nausea, vertigini, sangue. Avevo mal di testa, anche se riuscivo a dormire. Il giorno successivo andava tutto bene, quindi ho pensato che andasse bene. Ma forse non era così…»”.

Un match “orribile” secondo l’Equipe. “Non è Djoko“. «È come se un altro giocatore fosse entrato nei miei panni», ha spiegato Djokovic. “Per rassicurarsi e capire meglio, il serbo ha pensato di sottoporsi a degli esami“.

A peggiorare la stagione del numero uno al mondo c’è poi il fatto che fin qui non ha vinto nessun titolo. “Per quanto “goat” sia, i suoi futuri avversari non dimenticheranno che nel 2024 ha perso contro Luca Nardi e Tabilo, qualunque siano le circostanze. E lui, inossidabile com’è con tutte le certezze accumulate in tutti questi anni, finirà forse per porsi qualche domanda in un momento della sua carriera in cui sta apportando alcuni aggiustamenti importanti nel suo staff“.

