Spalletti preserva il Napoli: Kvaratskhelia a riposo col Verona (Gazzetta)

Il centravanti, in avvio, sarà Raspadori, che ha bisogno di minutaggio per entrare in forma. Osimhen si candida per uno spezzone di gara

Domani il Napoli tornerà in campo per la partita di campionato contro il Verona. Spalletti dovrà effettuare delle scelte di formazione tenendo conto anche del fatto che, martedì, si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. All’andata il Napoli ha perso 1-0, privo di centravanti. Martedì non avrà a disposizione né Anguissa né Kim, fermati dall’arbitro Kovacs, la cui direzione di gara è stata ampiamente contestata. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, con il Verona Spalletti manderà sicuramente in campo il centrocampista e il difensore, visto che non potrà averli a disposizione in Champions. Mentre con ogni probabilità farà riposare Kvaratskhelia. In attacco ci sarà Raspadori. Osimhen si candida ad uno spezzone di gara per poi tornare a pieno regime contro il Milan, martedì, nella partita più importante per sperare nel passaggio del turno in Europa.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Solo oggi Spalletti deciderà chi e quanti potranno riposare in vista della sfida di martedì. Di sicuro giocheranno Kim in difesa e Anguissa a centrocampo, visto che col Milan saranno squalificati. In difesa vedremo Juan Jesus che sostituirà il coreano in Champions. Mentre il centravanti in avvio sarà Raspadori che ha bisogno di minutaggio per entrare in forma. Possibile riposo per Kvaratskhelia, ma quelli che ne avrebbero più bisogno sono il capitano Di Lorenzo e il regista Lobotka: Spalletti saprà rinunciarci già in avvio puntando su Bereszynski e Demme? Con Ndombele squalificato e Gaetano influenzato in mezzo non ci sono molte opzioni. Mentre il giovane Zerbin da esterno dovrebbe trovare spazio”.

