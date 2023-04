Sky: Osimhen ha recuperato ma potrebbe non esserci contro l’Hellas

Ugolini: «Si è deciso un percorso molto conservativo con tutte la cautele del caso. La generosità dell’attaccante va veicolata con la gestione dell’allenatore»

Buone, ottime notizie, quelle che trapelano da Castel Volturno sulle condizioni di Victor Osimhen e sulla possibilità che torni presto a disposizione di Spalletti e del Napoli. Il nigeriano infatti questa mattina ha svolto l’intero allenamento insieme al resto della squadra.

Per quanto riguarda però la possibilità di vederlo già in campo domani contro il Verona Massimo Ugolini a Sky è molto cauto

«Mi aspetto Kim e Anguissa in campo poi dipenderà dalla condizione fisica di alcuni che sono stati impegnati mercoledì, valutare le energie fisiche. C’è il campionato e il Napoli deve dare un sonoro squillo di tromba per acquisire maggiore certezze per affrontare il passaggio del turno in Champions. Osimhen ha recuperato ma si è deciso un percorso molto conservativo con tutte la cautele del caso. La generosità dell’attaccante va veicolata con la gestione dell’allenatore»

