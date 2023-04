Napoli, Osimhen ha svolto l’intero allenamento con la squadra

Il report della seduta mattutina. Il recupero dell’attaccante prosegue. Non è irrealistico immaginare il suo ritorno tra i convocati già con il Verona

Buone notizie sul fronte Napoli: Victor Osimhen ha svolto l’intero allenamento del mattino insieme al resto della squadra. Il recupero dell’attaccante nigeriano prosegue, dunque e non è irrealistico immaginare che il suo nome torni nell’elenco dei convocati già per la partita di domani con il Verona, come scrivevano oggi sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport.

Di seguito il report dell’allenamento del mattino presso il centro sportivo di Castel Volturno.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Training Center. Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazioni su palle inattive. Osimhen e Gaetano hanno svolto intera seduta in gruppo. Simeone ha fatto terapie.

Questo invece è quanto scriveva questa mattina il CorSport

“Per ora, non è semplicemente una speranza, ma già qualcosa in più, perché dopo due settimane, buttando nel cestino la prudenza, sembra esserci un domani «al cento per cento» che significa poterci essere martedì e forse anche prima, magari domani, contro il Verona, per annusare l’aria del campo e se tira buon vento pure per scaldarsi un pochino, una decina di minuti”.

Questa la Gazzetta:

“Oggi ancora un test importante dopo il quale Spalletti e lo staff medico, parlando anche con Victor, decideranno se sarà il caso di convocarlo per la partita di domani con il Verona. Dipenderà da come si vorrà impostare il cammino di avvicinamento alla sfida di martedì: se attraverso anche un po’ di minuti in campo sabato, oppure solo con allenamenti che sollecitino e rinforzino i muscoli in maniera corretta. Evitando possibili traumi da scontro”.

