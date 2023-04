“Senza Osimhen 4 vittorie in campionato. Domani farà il suo esordio da titolare Simeone” (Gazzetta)

Victor Osimhen salterà Napoli-Milan di domani per via di una lesione distrattiva all’adduttore sinistro certificata dagli esami sostenuti ieri dall’attaccante nigeriano. Al suo posto ci sarà Simeone alla sua prima partita da titolare in campionato con la maglia del Napoli. La Gazzetta dello Sport fa il punto in merito all’andamento del Napoli senza Osimhen:

“Senza Osimhen sono arrivate quattro vittorie in campionato – con dieci gol all’attivo – e due successi in Champions, con ben 9 reti messe a segno da Simeone e compagni. Dunque, i precedenti lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi del Napoli – per altro ieri in grande apprensione – specie perché proprio il Cholito è stato il giustiziere del Milan all’andata. L’argentino è favorito su Raspadori, in virtù del fatto che quest’ultimo è reduce anche lui da un problema fisico, ed inoltre nel corso dei mesi il Napoli ha iniziato a giocare più in verticale – sfruttando proprio le caratteristiche di Osimhen – rispetto a quanto avvenuto ad inizio stagione quando il nigeriano venne sostituito nell’undici titolare proprio da Giacomino”.

L’argentino scenderà in campo dal primo minuto ed è carico dopo la convocazione con l’Argentina:

“Esordio Simeone, incredibile ma vero, farà domani il suo esordio da titolare in campionato anche se ha realizzato tre reti quando è partito dal primo minuto. Le voci di dentro raccontano di un Simeone carico a pallettoni che ha continuato ad allenarsi in questi mesi con grande abnegazione, al punto da meritarsi anche la convocazione nella Selecciòn post Mondiale”.

Simeone, al momento, fornisce più garanzie rispetto a Raspadori tornato da poco dall’infortunio del mese scorso:

“Ricomincio da tre Dunque, si partirà – in campionato – con Simeone perché in questo momento è quello che dà maggiori garanzie ma poi ci sarà spazio per Raspadori (magari già a gara in corso domani) che soprattutto in Champions è stato determinante quando non c’è stato Osimhen”.