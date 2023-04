Osimhen non ci sarà nell’andata di Champions tra Milan e Napoli (Corsera)

Non è un infortunio particolarmente grave, ma bisognerà aspettare la settimana prossima per avere una precisa idea dei tempi di recupero

Scrive il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, che Osimhen salterà l’andata di Milan-Napoli di Champions che si giocherà a San Siro il 12 aprile.

Osimhen si ferma sul più bello, e il problema non è la gara di campionato contro i rossoneri di domani, che inevitabilmente salterà, ma che i partenopei possono gestire al meglio forti dell’ampio margine di punti in classifica. Ma la doppia sfida dei quarti di Champions. E lui, almeno nella gara di andata prevista per il 12 aprile a San Siro, non ci sarà. «Mancherà due settimane» anticipa De Laurentiis. Non è un infortunio particolarmente grave, ma bisognerà ulteriormente valutare le sue condizioni la settimana prossima per avere una precisa idea dei tempi di recupero.

