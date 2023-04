Report e Calciopoli, Moratti: «Quello che dice Moggi è tutta una barzelletta»

A TvPlay: «Non voglio nemmeno commentare queste stupidaggini. Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria»

Ieri sera è andata in onda l’inchiesta portata avanti da Report, il programma di Rai3, su Calciopoli. Protagonista indiscusso l’ex dirigente juventino Luciano Moggi che con il suo cavallo di battaglia, la chiavetta usb contente le 170 mila intercettazione dell’inchiesta giudiziaria, continua a promettere verità mai ascoltate. Oggi Moratti ha risposto alle accuse di Moggi.

Per la verità, molto poco di quello che ieri sera si è visto era inedito. Già l’ex pm che condusse le indagini aveva dichiarato che la Juventus era la punta di un iceberg. Pochi gli elementi in più, come ad esempio il piano industriale per cambiare i vertici della Juventus e del calcio italiano. Un piano di cui faceva parte anche Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter. Moratti ha oggi risposto alle dichiarazioni di Moggi su TvPlay:

«Complotto fatto da me e Tronchetti Provera? Ma è uno scherzo, vero? Non ho visto la trasmissione Report, ma qualcosa mi hanno detto, per favore, non voglio nemmeno commentare queste stupidaggini…Non posso credere che in Rai si siano dette o palesate cose simili. Ma per favore. Quello che dice Moggi è tutta una barzelletta, ma come si possono solo pensare certe cose. Ci sono delle sentenze, non solo sportive ma anche a livello di giustizia ordinaria».

E ancora:

«Mi meraviglio che Report possa lasciar passare cose di questo genere. Quello che mi sento di dire è che sono tutte cavolate. I tifosi dell’Inter stessero tranquilli, l’Inter non ha nulla di cui temere, è stato fatto tutto e ogni cosa sempre alla luce del sole. Moggi ha troppo livore e mi spiace ma come al solito su questo argomento dice cavolate».

