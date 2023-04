Raspadori: «Finora siamo sempre riusciti a resettare. In settimana abbiamo lavorato a questo» 

A Dazn: «Ringrazio lo staff medico del Napoli che mi ha aiutato in tutti i modi a tornare. Sono felice di essere a disposizione del mister e della squadra».

Nel prepartita di Lecce-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori. Toccherà a lui guidare l’attacco della squadra, accanto a Lozano e Kvaratskhelia. Raspadori ha parlato delle sensazioni del Napoli dopo la clamorosa sconfitta contro il Milan, nell’ultima giornata di campionato.

«E’ stata una settimana particolare, arrivare da una sconfitta importante ti porta a fare pensieri che dopo una vittoria non fai, finora la nostra forza è stata quella di riuscire a resettare per la partita successiva, è quello a cui abbiamo lavorato in settimana. Tutto passa attraverso la settimana, abbiamo preparato la partita con entusiasmo e determinazione».

Sei felice di essere tornato in squadra? Raspadori:

«Stare fuori, lontano dalla squadra, non è mai semplice perché la più grande passione che ho è giocare a calcio, ho fatto di tutto per tornare nel migliore dei modi, lo staff medico del Napoli mi ha aiutato in tutti i modi, li ringrazio per questo. Sono felice di essere di nuovo a disposizione del mister e della squadra».

