Ranking Uefa, Napoli stabile: salgono le altre italiane

La Juventus supera il Barcellona conquistando l’ottavo posto, anche l’Inter entra nelle migliori dieci d’Europa, con la Roma.

La recente tornata europea, con le sue molti luci e poche ombre, ha portato anche novità nel Ranking Uefa per la maggior parte di esse. Tutte le italiane aumentano il ranking Uefa, il Napoli, invece, complice la sconfitta contro il Milan, rimane stabile al 20° posto in classifica. Nonostante il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. I dati sono su Calcio e Finanza.

Ciononostante, la squadra allenata da Luciano Spalletti conserva ancora la possibilità di scalare posizioni. In caso di vittoria contro i rossoneri nella partita di ritorno potrebbe fare un balzo in classifica sorpassando Porto e Benfica. Soprattutto i rossi di Lisbona sembrano alla portata dopo la loro sconfitta, sempre ai quarti, contro l’Inter.

E proprio i nerazzurri vedono uno dei miglioramenti più evidenti in questo Ranking Uefa. Grazie alla netta affermazione contro i lusitani di Schmidt, la Beneamata è riuscita ad entrare nella Top Ten. Un successo che ottiene a discapito della Roma. Tuttavia, nonostante i molti infortuni di uomini chiave, la formazione di Josè Mourinho conta di ribaltare la sconfitta per 1-o patita contro gli olandesi del Feyenoord.

Si conferma in crescita anche il Milan che, grazie all’affermazione contro gli azzurri, continua a risalire la classifica. Attualmente il Diavolo occupa il 36° posto grazie ai 22 punti raccolti fino a qui in stagione.

Scala posizioni anche la Juventus. Grazie alla vittoria per 1-0, seppur sofferta, contro lo Sporting Lisbona i bianconeri, già presenti nelle prime dieci posizioni del Ranking Uefa, sorpassano il Barcellona e salgono all’8° posto.

Chiudono questa personalissima classifica delle squadre italiane Fiorentina e Lazio. Impegnati in Conference League contro il Lech Poznan gli uomini di Italiano colgono una roboante vittoria per 4-1 che permette loro di far un bel passo in avanti in classifica. Seppure ancora lontana dalle posizioni di testa la Viola occupa ora il 41° posto in classifica. Molto distante rimane la squadra allenata da Maurizio Sarri, la quale si ferma al 101° posto.

Calcio e Finanza pubblica la top 10 del ranking Uefa

Manchester City – 137 Bayern Monaco – 135 Chelsea – 126 Liverpool – 123 Real Madrid – 115 Paris Saint-Germain – 112 Manchester United – 104 Juventus – 98 Barcellona – 98 Inter – 89 Roma – 89

