Osimhen potrebbe tornare a disposizione di Spalletti contro il Verona (CorSport)

L’allenatore deciderà oggi, dopo aver parlato con l’attaccante nigeriano. Di certo sarà in campo nel ritorno di Champions col Milan

Ieri Victor Osimhen è tornato ad allenarsi parzialmente con il Napoli. L’attaccante nigeriano si prepara al ritorno in campo dopo l’infortunio. Spalletti potrebbe convocarlo già con il Verona. In ogni caso, sarà disponibile per il ritorno dei quarti di Champions del Napoli contro il Milan al Maradona. Il Corriere dello Sport scrive:

“Per ora, non è semplicemente una speranza, ma già qualcosa in più, perché dopo due settimane, buttando nel cestino la prudenza, sembra esserci un domani «al cento per cento» che significa poterci essere martedì e forse anche prima, magari domani, contro il Verona, per annusare l’aria del campo e se tira buon vento pure per scaldarsi un pochino, una decina di minuti”.

Osimhen sta bene, dunque per la sfida di campionato potrebbe acquisire del minutaggio per tornare ai suoi livelli in Champions.

“Poi, se le cose dovessero girare come Osimhen vuole e Spalletti crede, ci sta pure Napoli-Verona che può tornare utile per riappropriarsi dei propri spazi e calarsi in questa ritrovata dimensione che gli appartiene. L’obiettivo, chiaramente, è la Champions League; ma un assaggino ci potrebbe scappare, a volte è utile per leggersi dentro, per garantirsi una serenità assoluta, per chiacchierare con se stesso, con il corpo, o anche per dimenticare tutto quello che è accaduto in questo brevissimo periodo finito alle spalle”.

Anche la Gazzetta dello Sport si mostra possibilista per la convocazione di Osimhen con il Verona.

“Oggi ancora un test importante dopo il quale Spalletti e lo staff medico, parlando anche con Victor, decideranno se sarà il caso di convocarlo per la partita di domani con il Verona. Dipenderà da come si vorrà impostare il cammino di avvicinamento alla sfida di martedì: se attraverso anche un po’ di minuti in campo sabato, oppure solo con allenamenti che sollecitino e rinforzino i muscoli in maniera corretta. Evitando possibili traumi da scontro”.

