Pinto: «I punti alla Juve? Rido per non piangere. Abbiamo giocato 3 mesi con la classifica sbagliata»

Il responsabile dell’area tecnica della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della partita di Europa League contro il Feyenoord. Pinto ha commentato la sentenza sulla Juventus: il club bianconero si è visto momentaneamente restituire i 15 punti di penalizzazione che gli erano stati attribuiti. La classifica dice che la Juventus, al momento, è terza. Pinto ha dichiarato:

«Io non so se voi in Italia usate questa espressione, ma devo ridere per non piangere. Non sono avvocato, l’aspetto legale non mi compete. Come mondo del calcio e dello sport, se noi abbiamo giocato per tre mesi con una classifica che non corrisponde, il meccanismo è sbagliato».

Pinto ha parlato anche di Paulo Dybala. Gli è stato chiesto se l’argentino è condizionato dalla paura di farsi male. La sua risposta:

«Questa è una delle sue migliori stagioni degli ultimi anni, ma è lunga e ha avuto anche il Mondiale. Dobbiamo gestirlo bene e speriamo che anche lui possa dare il suo contributo».

