Oltre Osimhen si è visto poco

Cesare – Caro Guido pareggio da due volti: potevamo vincere, pensando ad Osimhen che ha spaccato la traversa, ma potevamo anche perdere, pensando all’enorme occasione del Verona sul finale. Questa partita è stata vittima del turnover del Napoli in vista della sfida storica contro il Milan di martedì prossimo. E non si poteva non fare turnover, anzi il Milan lo ha fatto totale risparmiando solo il portiere (e pareggiando).

Guido – E quindi, caro Cesare, all’allenatore, talora criticato in passato proprio per non aver fatto più turnover, non va addebitato assolutamente nulla. Credo che Spalletti si trovi a gestire un momento complicatissimo. Da un lato l’entusiasmo per uno scudetto sempre più vicino dall’altro la bulimia dei tifosi che pensano di poter vincere la Champions. Ed in questa funzione di pompiere/razionalizzatore Spalletti sta andando alla grande. Nonostante l’andamento ondivago dell’ambiente che lo circonda tenda a farlo deragliare. Ma l’uomo per fortuna è molto indipendente.

Cesare – Concordo pienamente su Spalletti. E pensare che se non si vince la Champions sia un fallimento è una vera follia. Sul turnover però vorrei fare una considerazione generale. Può essere fatto escludendo i giocatori che si vogliono preservare dalla formazione iniziale facendoli entrare poi solitamente a 20-30 minuti dalla fine per recuperare o cercare di vincere la partita, o schierandoli titolari per acquisire il risultato sostituendoli poi a partita in corso. Vedo però che gran parte degli allenatori (e concordo) preferiscono la prima soluzione per le possibilità, in caso di risultato favorevole, di non farli proprio entrare e probabilmente anche per un riposo mentale nell’approccio alla partita. E con il turnover abbiamo visto che Demme non è Lobotka (però va detto che non gioca mai e quindi non ha ritmo partita), Lozano a sinistra può fare anche di peggio di quello che fa a destra (e non è facile), che Raspadori è completamente fuori forma ma a centravanti non sembra essere la sua posizione migliore (e quale è?).

Guido – Caro Cesare a tratti ho rivisto il Napoli di Gattuso. Un gioco di passaggi per lo più orizzontali o più spesso indietro, palleggio lento, stucchevole del peggior Napoli di Gattuso, senza mai verticalizzare e trovare l’imbucata giusta. È da dire però che il Verona favoriva tale impostazione giocando con tutti i giocatori dietro la linea della palla.

Cesare – L’entrata nell’ultima mezzora di Zielinski e Kvara non ha modificato granché la partita che invece ha avuto una svolta quando a 20 minuti dalla fine sono entrati Lobotka ed Osimhen.

Guido – Caro mio, Lobotka palleggia velocemente e fa delle accelerate che mettono in difficoltà gli avversari. Osimhen con la sua sola presenza ha spaventato la difesa avversaria. Viktor è tornato con un piglio ed una aggressività che hanno fatto completamente dimenticare che veniva da un infortunio. E per uno che è stato fermo alcune settimane questo ha dell’incredibile! Ha cominciato a catalizzare il gioco, il Napoli trovava le alternative che gli mancavano in sua assenza con la palla lunga negli spazi e i cross alti. E solo la sfortuna con una traversa presa in pieno ha negato la gioia e la vittoria al Napoli.

Cesare – Adesso con Osimhen la partita di martedì con il Milan ha tutte altre prospettive e sono sicuro che il Napoli se la giocherà alla grande. Adesso dobbiamo portare a termine il campionato, vincere lo scudetto, continuare a sognare in Champions e solo con il contributo di tutti (squadra, società, tifosi, città) si possono raggiungere certi traguardi.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: inoperoso ; Guido: Inattivo

Di Lorenzo – Cesare: ottimo ; Guido: ottimo

Oliveira – Cesare: sufficiente; Guido: buono

Kim – Cesare: buono ; Guido: ottimo

Juan Jesus – Cesare: buono; Guido: ottimo

Anguissa – Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Demme – Cesare: mediocre ; Guido: scarso

Elmas – Cesare: insufficiente; Guido: sufficiente

Politano – Cesare: sufficiente; Guido: modesto

Raspadori – Cesare: insufficiente ; Guido: assente

Lozano – Cesare: nullo ; Guido: assente

Lobotka – Cesare: ottimo; Guido:ottimo

Kvara – Cesare: sufficiente; Guido:così così

Zielinski – Cesare: sufficiente ; Guido:buono

Osimhen – Cesare: è tornato Iradiddio; Guido: fortissimo

Zedadka – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

