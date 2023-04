Nel 2023 la Questura di Napoli ha già emesso 89 Daspo (Gazzetta)

41 sono stati previsti per fatti successi all’impianto di Fuorigrotta, 48 per fatti accaduti in altri impianti. Soltanto per Napoli-Milan i Daspo sono stati 26

Sono 89 i Daspo che sono stati emessi dalla Procura di Napoli nel 2023 verso tifosi responsabili di atti di violenza al Maradona, scrive la Gazzetta dello Sport. 41 Daspo sono stati previsti per fatti successi all’impianto di Fuorigrotta, intitolato a Diego Armando Maradona, 48 per fatti accaduti in altri impianti. Soltanto per Napoli-Milan, con la vergogna avvenuta in Curva, sono stati emessi 26 Daspo. La situazione è preoccupante. E i numeri sembrano destinati inevitabilmente ad aumentare.

Ieri per quanto accaduto in Curva B durante la partita di campionato contro il Milan sono state arrestate due persone in flagranza differita. Si tratta di un 32enne napoletano e di un 37enne della provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia. Nei loro confronti sono stati emessi due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive della durata di 5 anni.

I Daspo comminati al Maradona non riguardano solo tifosi del Napoli, ma anche di altre squadre. Come dichiara il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, alla Gazzetta dello Sport, parlando di Napoli-Milan.

«ci sono anche tifosi di altre squadre, come in questo caso. Non ci sono zone franche all’interno dello stadio».

Sui due arrestati daspati dopo la partita di domenica, Repubblica Napoli scrive:

“La Digos diretta da Antonio Bocelli ha arrestato i primi due sospettati: un 32enne napoletano e un 37enne di Sant’Agata de’ Goti, in provincia di Benevento, entrambi con precedenti di polizia e aderenti alla sigla “Ultras 72”. Sono accusati di rissa e porto di strumenti atti ad offendere e nei loro confronti è già scattato il Daspo per cinque anni. Le indagini continuano, ci sono già altri sospettati nel mirino”.

Il conto, dunque, è destinato ad aumentare.

Il Corriere dello Sport, a proposito di quanto accaduto in Napoli-Milan scrive:

“la madre di tutte le vergogne che nasconde in sé vari motivi, nessuno che però possa autorizzare a trasformare uno stadio in un’arena”.

