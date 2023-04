Il questore Giuliano: «De Laurentiis pretende il rispetto della legalità, in pochi lo fanno»

Alla Gazzetta: «Allo stadio non sono tollerabili violenze e prevaricazioni. E sul rispetto della legalità la società azzurra è attenta».

Sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, sugli scontri in Curva B durante Napoli-Milan e sulla contestazione degli ultras al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ieri Giuliano ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Per le violenze al Maradona sono state arrestate due persone in flagranza differita. Da inizio anno, al Maradona, sono stati comminati 41 Daspo. Giuliano commenta:

«Dobbiamo garantire la sicurezza delle attività sportive e dei cittadini. Questo non significa che lo stadio non sia sicuro. C’è una stragrande maggioranza di persone che tifa e si diverte. Ma chi sbaglia, paga. E ci sono indagini in corso».

Giuliano parla del regolamento d’uso dello stadio Maradona, sul quale già ieri il Napoli ha pubblicato chiarimenti.

«Esistono regolamenti, a Napoli come in tutti i grandi stadi italiani, abbastanza simili fra loro. Basta farne richiesta nei tempi giusti e ottenere l’autorizzazione. I tifosi del Milan l’hanno fatto e non ci sono stati problemi. Così come nel settore distinti del Maradona ci sono striscioni esposti da tempo, perché sono state seguite le procedure con le relative autorizzazioni. Perché oltre al testo, che non deve essere offensivo, il materiale degli striscioni non deve essere infiammabile. Sempre per la sicurezza dei cittadini. Non sono tollerabili violenze e prevaricazioni. E sul rispetto della legalità la società azzurra è attenta. Non ci sono molti presidenti come De Laurentiis che prendono una posizione così netta su queste problematiche».

Con la Lazio però erano entrati anche parecchi petardi allo stadio. Giuliano:

«Sì. E infatti alla fine della gara ci sono state perquisizioni e anche degli arresti. Nel conteggio dei 41 Daspo al Maradona ci sono anche tifosi di altre squadre, come in questo caso. Non ci sono zone franche all’interno dello stadio».

