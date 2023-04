Napoli-Verona, gli ultras hanno fatto regolare richiesta per portare in curva tamburi e bandiere 

Sulla Gazzetta. Si va verso la pace tra gruppi organizzati e club e il ritorno della normalità, ma senza alcuna trattativa sul rispetto della legalità

Il tifo organizzato tornerà a farsi sentire, sugli spalti del Maradona, già contro il Verona, ma senza trattative sul rispetto della legalità. Gli ultras del Napoli hanno già fatto regolare richiesta per portare allo stadio tamburi, megafoni e bandiere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Dunque il tifo partenopeo dovrebbe rispondere all’appello di Spalletti, che ha minacciato di lasciare la panchina qualora al ritorno in Champions, martedì prossimo, dovesse verificarsi di nuovo quanto accaduto contro il Milan in campionato.

“Verso la soluzione? Come risponderanno i gruppi del tifo organizzato azzurro, quelli che hanno fatto anche a cazzotti in curva B fra chi voleva restare in silenzio e chi invece intendeva insultare De Laurentiis? Una risposta ufficiale non c’è, ma alcuni fatti lasciano pensare a una possibile soluzione. O comunque a un ritorno verso la normalità. Gli ultrà hanno fatto regolare richiesta alle autorità per portare in curva tamburi, megafoni e bandiere. Ed è possibile che ciò già accada per la partita di domani contro il Verona. Non è che di colpo diventerebbero rose e fiori, ma sarebbe un modo per mettere la squadra e la maglia davanti a tutto considerando i grandi obiettivi che ci sono da raggiungere. Insomma il tifo dovrebbe esserci, ma nessuna trattativa sul rispetto della legalità. Dialogo, ma senza derogare sulle leggi”.

Ieri, intanto, l’Ansa ha lanciato la notizia di un possibile incontro tra il Napoli e i gruppi del tifo organizzato in Prefettura, prima della partita di Champions di martedì. L’obiettivo del tavolo di conciliazione sarebbe quello “di distendere gli animi e aprire un dialogo anche al fine di responsabilizzare la tifoseria” e di ascoltare le loro richieste rispetto ad esempio all’ingresso allo stadio di bandiere e simboli.

