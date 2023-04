Napoli, prima del ritorno di Champions possibile riunione in prefettura con il tifo organizzato

L’obiettivo è “distendere gli animi e aprire un dialogo per responsabilizzare la tifoseria” e ascoltare le richieste rispetto all’ingresso allo stadio di bandiere e simboli.

È terminata da poco la riunione al Viminale fra De Laurentiis, presidente del Napoli, e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Alla riunione erano presenti anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il prefetto e il questore di Napoli, rispettivamente, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano e i vertici delle forze dell’ordine a livello nazionale.

Il tema della riunione è stato la festa scudetto tanto attesa nella città di Napoli. Accanto però prendono forma le preoccupazioni sulla sicurezza e sui servizi da offrire a quanti festeggeranno la vittoria del campionato.

L’Ansa riporta anche di un piano per risolvere la polemica con il tifo organizzato in ottica Champions. Per riconciliare gli animi dopo le proteste delle scorse settimane da parte del tifo organizzato, il ministro Piantedosi ha fatto proprio l’appello che il sindaco Manfredi aveva rivolto alla tifoseria, mantenendo fermo il principio che qualsiasi violenza o infiltrazione “è inaccettabile”.

Inoltre potrebbe esserci a breve la convocazione di un tavolo da parte della Prefettura a cui dovrebbero sedere accanto alle istituzioni e alla società sportiva anche rappresentanti del tifo organizzato con l’obiettivo “di distendere gli animi e aprire un dialogo anche al fine di responsabilizzare la tifoseria” e di ascoltare le loro richieste rispetto ad esempio all’ingresso allo stadio di bandiere e simboli.

