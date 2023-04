Napoli, Osimhen ha svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo squadra

Il nigeriano punta ad essere arruolabile già contro il Verona per raggiungere i 90′ nel ritorno di Champions. Per Simeone solo terapie

Dopo la partita di Champions contro il Milan, persa per 1-0, gli azzurri di Spalletti si ritrovano a Castel Volturno per preparare la prossima partita. Sabato il Napoli affronterà l’Hellas Verona, appuntamento alle ore 18:00 al Diego Armando Maradona.

Oggi il Napoli ha fornito aggiornamenti sulla condizione dei giocatori infortunati. Osimhen è ritornato in gruppo, anche se ha svolto una parte dell’allenamento a parte.

Terapie per Giovanni Simeone, anche lui fermato da un infortunio muscolare prima del match di Champions contro il Milan.

Di seguito il report del Napoli:

“Dopo la gara di Milano in Champions League, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSC Napoli Training Center.

Gli azzurri preparano il match con il Verona in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 18 per la 30esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra.

Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Chiusura con seduta finalizzata al possesso palla e partita a campo ridotto.

Gaetano non si è allenato per sindrome influenzale. Osimhen ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individuale in campo. Terapie per Simeone“.

