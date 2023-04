Napoli-Milan, Maradona sold-out. È record stagionale (CorSport)

Oltre cinquantamila spettatori per la partita di ritorno dei quarti di finale Champions. Allo stadio ci sarà anche De Laurentiis

Questa sera, in occasione di Napoli-Milan, lo stadio Maradona sarà tutto esaurito. È record stagionale per il Napoli. Il Corriere dello Sport scrive:

“Sold-out. Oltre cinquantamila spettatori e il record stagionale firmato con l’Ajax che scricchiola: 52.229 fedeli a ottobre per la quarta fase a gironi, ma oggi è il bis dei quarti di finale”.

Il Maradona tornerà a cantare, dopo la pace tra De Laurentiis e gli ultras. Già contro il Verona l’atmosfera è stata molto diversa dalle ultime uscite nello stadio di Fuorigrotta. Il quotidiano sportivo continua:

“Una missione difficile ma non impossibile con l’aiuto dei figli di Diego: più di cinquantamila spettatori annunciati (con settore ospiti esaurito); più di quelli registrati con l’Ajax e con lo stesso Milan in campionato, il 2 aprile”.

Questa sera, rispetto alla gara di andata, il Napoli ritrova Osimhen, assente nella partita precedente per infortunio. La contestazione, come detto, è rientrata. In tribuna ci sarà il sindaco Manfredi e, scrive la Gazzetta dello Sport, anche il presidente De Laurentiis. La rosea scrive:

“L’incontro di sabato scorso, voluto dalle istituzioni, fra il presidente Aurelio De Laurentiis e una rappresentanza del tifo ultrà ha rasserenato la situazione e stasera si vivrà un clima diverso. Sarà per questo che il patron del Napoli, in procinto di partire per un viaggio di affari a Los Angeles, ha deciso comunque di esserci stasera, per godersi lo spettacolo e accogliere da padrone di casa il presidente milanista Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani, in tribuna con gli altri dirigenti Maldini e Massara (assente Cardinale, n.1 di RedBird)”.

ilnapolista © riproduzione riservata