Napoli-Milan sarà seguita in tv da più di 100 nazioni (Gazzetta)

Sono attesi milioni di spettatori collegati per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Una partita mondiale con un risultato apertissimo

Impossibile perdere Napoli-Milan di Champions League, scrive la Gazzetta dello Sport. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio, con un risultato del tutto aperto, nonostante l’1-0 dell’andata a vantaggio del Milan di Pioli. E infatti la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions sarà seguita da più di 100 nazioni. Il match sarà osservato da milioni di spettatori nel mondo, dall’Europa all’Asia. Poche volte una partita italiana ha avuto tanta attenzione da parte del pubblico internazionale.

“Non dite che domani sera avete di meglio da fare. O avete il primo appuntamento con la donna o l’uomo della vita – e allora va bene, perdonati, almeno sbirciate il risultato sullo smartphone – oppure alle 21 ci si collega a Napoli-Milan. Vale per l’Italia e per l’estero perché poche volte, recentemente, il nostro calcio ha avuto così tanta attenzione dal mondo. Nel buio della serata di Napoli, si intravedono occhi dall’Europa, dall’Asia, dal mondo: guardano tutti il Maradona”.

Una partita mondiale, scrive la Gazzetta.

“Napoli-Milan, un anno fa, venne vista a El Salvador, in Honduras, a Capo Verde, in Egitto, Marocco, Sierra Leone, Zimbabwe, Zambia, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Capito, no? Partita mondiale. Il replay Champions ci andrà vicino: milioni di spettatori collegati da oltre 100 nazioni. In una casa di Tbilisi, state sicuri, ci sarà una famiglia riunita per vedere il loro Kvicha col 77. Al Bairro da Jamaica, dove Lisbona non è turistica, gli amici di Rafa Leao faranno lo stesso. Da Est a Ovest, l’Europa abbraccia Napoli-Milan”.

