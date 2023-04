Nagelsmann si ritira dalla corsa per la panchina del Chelsea (Guardian)

Nonostante i diversi colloqui, non è stata raggiunta l’intesa. Restano in lizza Mauricio Pochettino e Vincent Kompany

Dopo l’esonero di Graham Potter il Chelsea sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione. In questo momento sulla panchina di Stamford Bridge siede Frank Lampard, leggenda del club nominato ad interim fino a fine stagione. La dirigenza londinese, guidata da Paul Winstanley e da Laurence Stewart, è però già al lavoro per garantire un nuovo allenatore in vista della stagione 2023/24.

Chelsea, niente Nagelsmann. In corsa rimangono Pochettino e Kompany

Stando a quanto riporta il Guardian, i colloqui non sarebbero andati benissimo nelle ultime settimane, tanto che il candidato numero uno a sedere sulla panchina dei Blues, l’ex Bayern Monaco Julian Nagelsmann, si sarebbe tirato fuori dalla corsa. Il quotidiano inglese infatti scrive:

“Julian Nagelsmann si è ritirato dalla corsa per diventare capo allenatore del Chelsea dopo diversi giri di colloqui. L’intesa non è stata raggiunta su alcuni punti e la decisione dell’ex allenatore del Bayern Monaco, che era stato il miglior candidato, appare definitiva“.

Con il giovane allenatore tedesco fuori dai giochi, i nomi che rimangono disponibili sono sempre di meno. il Guardian fa una panoramica sulle possibilità che il Chelsea starebbe sondando per la prossima stagione. Tra queste, l’ex allenatore di Tottenham e Psg Pochettino e un nome a sorpresa. Stiamo parlando dell’ex difensore del Manchester City Vincent Kompany, attualmente alla guida del Burnley in Championship:

“Mauricio Pochettino rimane in lizza, come anche l’attuale allenatore del Burnley Vincent Kompany, ex capitano del Manchester City, il quale è al suo secondo incarico da allenatore dopo un periodo infruttuoso all’Anderlecht in Belgio. Kompany ha portato il Burnley a un immediato ritorno in Premier League. Una vittoria in casa contro il QPR sabato garantirebbe il titolo di campionato. Pochettino, ex allenatore del Tottenham, è senza lavoro dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain lo scorso luglio“.

Sky Sport scrive che è la dirigenza del Chelsea a non essere convinta di Nagelsman: lo riterrebbe troppo poco esperto per la Premier. In ogni caso, la questione è chiusa.

ilnapolista © riproduzione riservata