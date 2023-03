Il Bayern esonera Nagelsmann, arriva Tuchel

La notizia è stata data dal giornalista ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano su Twitter, ora è anche sulla Bild

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calcio mercato Fabrizio Romano, il Bayern Monaco starebbe pensando all’esonero del tecnico Julian Nagelsmann. Le tensioni interne tra i giocatori e il tecnico e la posizione in classifica che non soddisfa la proprietà avrebbero portato a questa decisione

“Decisione arriverebbe al seguire di diverse discussioni interne, e il club potrebbe presto licenziarlo. Thomas Tuchel sarebbe il candidato principale per accettare potenzialmente il lavoro dell’FC Bayern”

🚨 EXCLUSIVE: FC Bayern are seriously considering to sack Julian Nagelsmann. Decision being discussed internally, the club could fire him soon. #FCBayern 🚨 Understand Thomas Tuchel leading candidate to potentially take FC Bayern job. More to follow. pic.twitter.com/YpnTHsgbhy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2023

La Bild conferma le indiscrezioni secondo cui l’addio avrebbe effetto immediato. Dopo il pareggio per 2-1 a Leverkusen domenica, Hasan Salihamidžić era stato duro: “Il Bayern non viole questo”. Così, secondo il quotidiano tedesco la responsabilità sarebbe stata data al tecnico e si sarebbe deciso per la separazione.

“Tuttavia, la separazione è una sorpresa. Più di recente, i dirigenti hanno ripetutamente sottolineato di essere convinti del più giovane allenatore del Bayern nella storia. Inoltre, Nagelsmann ha uno score perfetto in Champions League in questa stagione: 8 partite, 8 vittorie, tra cui la recente vittoria per 2-0 contro il Paris St. Germain”

