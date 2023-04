Milan-Napoli di Champions è il secondo incasso italiano di sempre (Calcio e Finanza)

Si va verso gli otto milioni di euro, dato secondo al record che appartiene sempre al Milan in Champions: gli ottavi contro il Tottenham

Mancano oramai poche ore all’incontro di Champions League che vede affrontarsi Milan e Napoli. Visto il successo per 2-0 dell’Inter sul Benfica la disfida di questa sera potrebbe essere il preambolo ad una semifinale tutta italiana. Un primo risultato storico, comunque, sembra essere già stato raggiunto.

La partita tra rossoneri ed azzurri pare infatti avviarsi ad essere il secondo incasso più alto nella storia per una partita di calcio in Italia. A San Siro sono infatti attesi 75.000 tifosi. Il che dovrebbe garantire un incasso di 8 milioni di euro. Un milione in meno del record assoluto di 9.133.842. Anche questo detenuto da una partita europea del Milan: l’ottavo di finale di Champions contro il Tottenham del 14 marzo di quest’anno.

Il dato più interessante, però, sembra essere che in quell’occasione il numero degli spettatori presenti fosse leggermente più basso. Difatti, assistettero a quell’incontro 74.320 persone. La discrepanza potrebbe spiegarsi con il fatto che per la partita con il Napoli i rossoneri hanno riservato i biglietti ai detentori della carta Cuore Rossonero e di non arrivare alla vendita libera.

Un espediente utile per assicurarsi uno stadio Meazza a forti tinte rossonere e sfruttare al meglio il vantaggio di giocare la partita di andata tra le mura amiche.

La partita di Champions League è il secondo incontro in poco tempo tra le due formazioni. Il 2 aprile a Napoli il Milan si impose per 4-0.

