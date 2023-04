Mané sospeso e multato dal Bayern (per la manata al compagno Sané)

Il comunicato: “Non farà parte della rosa contro l’Hoffenheim. Ciò è dovuto alla sua cattiva condotta dopo la partita di Champions”

Il Bayern Monaco ha deciso il provvedimento contro Sadio Mané a seguito della lite avuta con il collega di reparto Leroy Sane.

Mané non sarà convocato per la prossima gara del Bayern in Bundesliga contro l’Hoffeneheim, in programma alle 15:30 all’Allianz Arena di Monaco.

Il club ha comunicato la sanzione attraverso un comunicato stampa:

“Sadio Mané, 31 anni, non farà parte della rosa dell’FC Bayern per la partita casalinga di sabato contro il 1899 Hoffenheim. Ciò è dovuto alla sua cattiva condotta dopo la partita di Champions League del Bayern al Manchester City. Mané riceverà anche una multa“.

Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023

La sanzione disciplinare arriva dopo la pesante lite con l’ex Manchester City dopo la partita di Champions, proprio contro la squadra inglese. Al ritorno dalla trasferta, in aeroporto, Sane ha nascosto i segni della lita. Si parla di un labbro spaccato:

“Il motivo che ha portato al bisticcio tra i due pare abbia avuto origine sul campo. In particolare, all’83esimo Sané aveva deciso di passare la palla al senegalese che si era spostato in un’altra zona del campo per ricevere un cross; poiché l’esterno tedesco non era d’accordo, ha rimproverato il suo compagno per il suo movimento in campo. I due hanno cominciato a discutere, e poi hanno continuato nello spogliatoio. Mané ha colpito al labbro il compagno ex giocatore del City. Sono stati divisi dai compagni“.

