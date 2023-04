Lo scudetto del Napoli vale meno se viene eliminato in Champions dal Milan? (Repubblica)

La maschera di Osimhen? “Questo Napoli non ha la psiche della città, è fatto da coreani, georgiani, slovacchi, gente che non crede al malocchio”

Lo scudetto del Napoli vale meno se viene eliminato in Champions dal Milan? Su Repubblica Gabriele Romagnoli scrive dei presagi di sventura di Osimhen: lo smarrimento della maschera in carbonio (definito feticcio scaramantico) e del successivo infortunio muscolare. E scrive:

Ma se si aprisse una crepa? Superman, ma anche il Joker, hanno bisogno del travestimento? No. E se non lo sapessero?

Se li convincessero del contrario? Lo scudetto è in cassaforte, ma varrebbe meno se la squadra che segue a una ventina

di punti eliminasse i quasi campioni dall’Europa? Sai come sono i cori quando hai vinto una cosa e perso un’altra più importante. Possibile che accada? Di nuovo: mannò. Questo Napoli non ha la psiche della città, è fatto da coreani, georgiani, slovacchi, gente che non crede al malocchio (o alla macumba dall’Africa), ma alle regole dello sport. E alle sue eccezioni. Appunto.

