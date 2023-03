Infortunio muscolare per Osimhen, salta il Milan e forse la Champions

Il nigeriano al rientro dalla nazionale ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva

Tegola pesantissima per il Napoli di Spalletti. Il report dell’allenamento di oggi conferma una brutta notizia per tutti i tifosi del Napoli: Osimhen si è infortunato.

Le sue condizioni destano preoccupazione in vista della triplice sfida contro il Milan. Sicuramente il nigeriano salterà la partita di campionato in programma domenica 2 aprile alle 20.45 al Maradona di Napoli. L’attaccante resta in forte dubbio anche per la doppia sfida di Champions contro i rossoneri.

Osimhen di ritorno dal ritiro della nazionale ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

Di seguito il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A.

Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati.

Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana.

Anguissa è rientrato dall’impegno con la Nazionali e ha svolto l’intera seduta in gruppo“.

Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno raccontava la disavventura capitata a Osimhen: ha perso la mascherina portafortuna al ritorno dalla Nigeria, dove è stato impegnato con la Nazionale. Oggi i consulenti del Napoli ne realizzeranno una nuova, ma non faranno in tempo per il match di domenica. Osimhen, dunque, contro il Milan, dovrà utilizzare la sua vecchia mascherina.

ilnapolista © riproduzione riservata