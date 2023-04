Lampard vicinissimo alla panchina del Chelsea (Guardian)

Il club lo vuole in panchina fino a fine stagione, mentre lavora per ingaggiare Luis Enrique o Nagelsmann per il futuro. Lampard potrebbe chiudere l’accordo entro sabato

Il Chelsea è vicino alla nomina di Franck Lampard come allenatore ad interim fino a fine stagione. Lo scrive il Guardian. Sarebbe un incredibile ritorno allo Stamford Bridge, dove Lampard ha giocato per più di un decennio e da cui è stato esonerato come allenatore nel gennaio 2021.

Il Chelsea sta invece lavorando su una soluzione più a lungo termine discutendo a Londra con Luis Enrique, che al momento gareggia con Julian Nagelsmann per l’incarico. Ma il club vuole un allenatore ad interim più esperto di Bruno Saltor, che ha preso le redini della panchina dopo la partenza di Potter, domenica. Così è arrivata l’idea Lampard. Lampard potrebbe essere in panchina già sabato contro i Wolves, se i colloqui andassero a buon fine.

Lampard è senza lavoro da quando, a gennaio, è stato esonerato dall’Everton. Al Chelsea ha resistito, in panchina, per 18 mesi, prima di essere licenziato dall’ex proprietario Roman Abramovich. Una corsa terribile ha portato alla sua sostituzione con Thomas Tuchel, ma la sua nomina sarebbe stata accolta con favore dai tifosi, che lo considerano il più grande giocatore del Chelsea.

